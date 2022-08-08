‏Reach link تتخطى حاجز 200 ألف مشترك

أعلنت شركة reach الرائدة محلياً في سوق الخدمات الإلكترونية، أن عدد مشتركيها في خدمات sas product تجاوز 200 ألف مشترك، لتصبح الأكبر على مستوى الخليج العربي في هذا القطاع.

وقالت الشركة في بيان صحافي لها أن منتجها reach link الذي تم إنشاؤه بالكامل في الكويت، قد تخطى حاجز الـ 200 ألف مشترك، منتشرين في 30 دولة مختلفة، لتتصدر بذلك السباق التكنولوجي حالياً في هذا القطاع محلياً.

وقال فواز الخميس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة reach أن منتج reach link يعتبر من ضمن قطاع خدمات sas product والتي تعني Software as a service، مؤكداً على أنه أول موقع كويتي يصل إلى هذه الأرقام في هذا القطاع على المستوى المحلي والخليجي.

reach link هو موقع إلكتروني، تستطيع من خلاله إنشاء صفحة خاصة شخصية أو للمشروع خلال 60 ثانية فقط، وتستطيع من خلالها وضع جميع الروابط الإلكترونية الخاصة بالشخص أو المشروع في المواقع الإلكترونية الأخرى سواء مواقع التواصل الإجتماعي أو موقع وعناوين وأرقام التواصل الخاصة بالشركة، مشيراً إلى أن العديد من الشركات الكبرى قامت بالتعاقد مع reach لتكون ضمن قائمة العملاء المستفيدين من هذه الخدمة.