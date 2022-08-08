“معهد الأبحاث” ينجح باستزراع روبيان “الفانامي” في صحراء الكويت باستخدام مياه قليلة الملوحة

نجح باحثون مختصون بتربية الأحياء المائية من معهد الكويت للأبحاث العلمية باستزراع روبيان الفانامي (ذي الأرجل البيضاء) على مستوى شبه تجاري في المزرعة النموذجية لتربية الروبيان في موقع (كبد) التابع للمعهد وذلك باستخدام مياه قليلة الملوحة.

وقال القائم بأعمال المدير العام لمعهد الدكتور مانع السديراوي في بيان صحفي اليوم الاثنين إن عملية الاستزراع تمت باستقدام اليرقات من مملكة تايلند في تجربة هي الأولى من نوعها في الكويت إذ أسفرت النتائج الأولية للمشروع عن إنتاج الروبيان بمتوسط 2 كيلو غرام/متر مربع.

وأوضح السديراوي أن ذلك يأتي في الوقت الذي يهيمن فيه استزراع الروبيان وخصيصا روبيان الفانامي على مجال استزراع الأحياء المائية عالميا نظرا لسرعة نموه وتوجه الدول المنتجة للروبيان لتنمية الفصائل المقاومة للأمراض الفيروسية.

معهد الأبحاث ينجح في استزراع روبيان الفانامي في صحراء الكويت

وبين أن نتائج المشروع تندرج تحت إطار تنفيذ الخطة التنموية 2035 لدولة الكويت وتوجيهات مجلس الوزراء الخاصة بدعم وتطوير تقنيات استزراع الأحياء البحرية مما له بالغ الأثر في دعم الأمن الغذائي الوطني.

وأشار إلى أن المعهد نفذ العديد من المشاريع البحثية والمبادرات الحكومية لتطوير تقنيات الاستزراع المائي موضحا أنه نجح من خلال هذا المشروع في المناطق الصحراوية في دولة الكويت باستخدام تقنية (التكتل الحيوي) الذي موَّلته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومشروع (المزرعة الاقتصادية المستدامة باستخدام التقنيات الحديثة) بتمويل من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

من جانبه قال القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية بالمعهد الدكتور سمير الزنكي وفق البيان إن هذه الدراسات تركز على تعزيز الإنتاج شبه التجاري باستخدام تقنيات صديقة للبيئة وبالاستعانة بنوعين من الأنظمة (الأحواض الداخلية والبحيرات الخارجية) للمقارنة بينهما من حيث الإنتاج.

وأضاف الزنكي أن نتائج تلك المشاريع سوف تسهم بشكل فعال في جذب المستثمرين والنهوض بهذا القطاع الناشئ.

الروبيان (الفانامي) المستزرع في صحراء الكويت

من ناحيتها بينت مدير إدارة العمليات بمركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية ورئيس لجنة متابعة برنامج عمل الحكومة وخطة التنمية الدكتورة عفاف الناصر أن هذا النجاح يرجع إلى العمل والاجتهاد المتواصل من قبل الكوادر الوطنية في المركز.

بدوره أكد مدير برنامج الزراعة المائية بالوكالة بمركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية الدكتور محسن الحسيني أن الاستزراع المائي في المياه قليلة الملوحة من أصعب أنواع الزراعة المائية.

وبين الحسيني أن صعوبته تأتي لعدم انتظام التركيبة الأيونية للعناصر المهمة جدا لنمو الروبيان مثل: المغنيسيوم والكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم.