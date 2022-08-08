هيئة الخدمة الوطنية العسكرية تفعل الربط الآلي مع تطبيق “هويتي” للمصادقة على البيانات المطلوبة بدلاً من الحضور الشخصي

هيئة الخدمة الوطنية العسكرية تفعل الربط الآلي مع تطبيق “هويتي” للمصادقة على البيانات المطلوبة بدلاً من الحضور الشخصي

حرصاً من رئاسة الأركان العامة للجيش والمتمثلة في هيئة الخدمة الوطنية العسكرية على تسهيل عملية التسجيل للمكلفين بالخدمة الوطنية العسكرية خلال (60) يوم لمن أتموا من العمر (18) عاماً وذلك تجنباً للعقوبات المقررة بالقانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية .

قامت هيئة الخدمة الوطنية العسكرية بتفعيل الربط الآلي مع تطبيق (هويتي) للمصادقة على البيانات المطلوبة خلال التسجيل بالموقع www.kns.gov.kw بدلاً من الحضور الشخصي لتوفير الوقت والجهد على أبنائها المكلفين بالخدمة الوطنية العسكرية .

هيئة الخدمة الوطنية العسكرية