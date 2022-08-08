بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 4.9 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 4.9 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشرها العام 9ر4 نقطة ليبلغ مستوى 7ر7717 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 06ر0 في المئة.

وتم تداول 6ر192 مليون سهم عبر 11912 صفقة نقدية بقيمة 3ر45 مليون دينار (نحو 4ر149 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 7ر4 نقطة ليبلغ مستوى 61ر5883 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 08ر0 في المئة من خلال تداول 3ر112 مليون سهم عبر 4748 صفقة نقدية بقيمة 7ر10 مليون دينار (نحو 3ر35 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 15ر5 نقطة ليبلغ مستوى 83ر6600 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 06ر0 في المئة من خلال تداول 3ر80 مليون سهم عبر 7164 صفقة بقيمة 5ر34 مليون دينار (نحو 8ر113 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 2ر1 نقطة ليبلغ مستوى 2ر6172 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 02ر0 في المئة من خلال تداول 3ر83 مليون سهم عبر 3186 صفقة نقدية بقيمة 3ر9 مليون دينار (نحو 6ر30 مليون دولار).

وكانت شركات (السورية) و(التعمير) و(الانماء) و(تحصيلات) الأكثر ارتفاعا أما شركات (أهلي متحد) و(بيتك) و(جي إف إتش) و(وطني) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (النخيل) و(سنام) و(مدار) و(عمار) الأكثر انخفاضا.