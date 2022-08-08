“التطبيقي” و”الصحة” توقعان مذكرة تفاهم لدعم الأبحاث المشتركة وتوفير التدريب الميداني للطلبة

وقعت وزارة الصحة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اليوم الاثنين مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم الأبحاث المشتركة بين الجهتين وتوفير التدريب الميداني لطلبة كلية التمريض بالمستشفيات.

وقال وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا في تصريح صحفي على هامش توقيع المذكرة ان الوزارة تعمل على توثيق التعاون والعمل مع المؤسسات التعليمية المختصة في مجال الصحة والتمريض وما تقوم به الهيئة ممثلة بكلية التمريض من تعاون وسد لاحتياجات الوزارة من الطاقم التمريضي الوطني.

وأكد رضا أن المذكرة تساهم في تنمية العمل الصحي في الكويت معربا عن أمنياته بأن تكون هذه الاتفاقية انطلاقة فعلية للتعاون.

ومن جانبه قال المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالإنابة الدكتور جاسم الأنصاري ان الهيئة تعمل على تحقيق كل ما يخدم الوطن من خلال توفير كوادر وطنية مؤهلة للعمل الصحي التمريضي مؤكدا أن الاتفاقية ستكون نتاجا فعليا لتحقيق ذلك.

وأضاف الأنصاري ان الاتفاقية تهدف إلى تحقيق تعاون مثمر بين الطرفين من خلال عدة محاور منها توفير التدريب الميداني لطلبة كلية التمريض بالمستشفيات وتقييم المتقدمين للعمل ضمن أفراد الهيئة التمريضية بالوزارة بالإضافة إلى التدريب الفني والإشرافي للهيئة التمريضية من العاملين بالوزارة.