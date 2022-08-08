سلطات الاحتلال تعيد فتح معابر قطاع غزة

اعادت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاثنين فتح معابر قطاع غزة لدخول الوقود والبضائع والمرضى الى مستشفيات الضفة الغربية.

وقالت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية في بيان صحفي إن الاحتلال الاسرائيلي ابلغهم باعادة فتح معبر بيت حانون (ايرز) من الساعة التاسعة صباحا الى الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي.

وفي سياق متصل اعلنت اللجنة العليا لتنسيق البضائع ان الاحتلال الاسرائيلي أبلغهم بقرار إعادة فتح معبر (كرم ابو سالم) جزئيا لادخال المحروقات والاعلاف والمواد الغذائية والمواد الطبية.

واغلقت سلطات الاحتلال الاسرائيلي يوم الثلاثاء الماضي معابر قطاع غزة تحت ذرائع امنية دون ذكر اسباب مازاد من تفاقم الازمة الانسانية وانقطاع الكهرباء لاكثر من 12 ساعة يوميا.

وتم اعادة فتح المعابر عقب دخول اتفاق (وقف اطلاق النار) حيز التنفيذ منتصف الليلة الماضية بوساطة مصرية واممية بعد ثلاثة ايام العدوان المتواصل على قطاع غزة.