رئاسة شؤون الحرمين تدين الانتهاكات والاعتداءات على المسجد الأقصى وباحاته

دانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف اليوم الاحد الانتهاكات والاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك وباحاته.

وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس في بيان صحافي ان هذه الانتهاكات الغاشمة تجاوزت كل الاعراف الدولية والانسانية ولم تراع حرمة الارواح والمقدسات مؤكدا ان المسجد الأقصى سيبقى شامخا عزيزا الى يوم الدين.

واعتبر السديس ان ما يقوم به المستوطنون الاسرائيليون تجاوزات بائسة لا يقبلها دين ولا عرف قائلا انهم انتهكوا الحرمات والمقدسات غير مكترثين بما سيترتب على ذلك من تبعات تزيد من التوتر وتفاقم الاوضاع.

وأشار الى ان هذه الانتهاكات تتنافى مع جميع الاعراف الانسانية التي تقضي باحترام الآخرين ومقدساتهم والحفاظ عليها مبينا ان الدين الاسلامي الحنيف يرفض جميع هذه الانواع من الانتهاكات ويجرمها كما يحث المسلمين على عدم الاعتداء على غير المسلمين.