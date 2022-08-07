وزارة الصحة

الصحة تنفي استقبال الوزير لاحد النواب وتوقيع معاملات علاج بالخارج له

7 أغسطس، 2022
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نفت وزارة الصحة ما يتم تداوله عن استقبال وزير الصحة الدكتور خالد السعيد أحد النواب يوم الأربعاء الماضي، وتوقيع معاملات علاج بالخارج له.

وأكدت الوزارة التزام قيادات الوزارة بالتوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء.

وأفادت الوزارة انه في يوم الأربعاء الماضي الموافق أغسطس 2022، عقد الوزير اجتماعا مع مجلس وكلاء الوزارة لإبلاغهم بالتوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء، وأن الجميع سواسية أمام تطبيق القوانين والحقوق والواجبات، مؤكدين على العمل على تقديم الخدمة والرعاية الصحية وفق أفضل معايير الجودة المطلوبة.

وقالت الوزارة انها تحتفظ بحقها القانوني تجاه الإشاعات والمعلومات المغلوطة ومروجيها، وأكدت على ضرورة تحري الدقة والتثبت قبل النشر والنقل.

المصدر
وزارة الصحة
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7 أغسطس، 2022
0 16 أقل من دقيقة

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