رجل فلسطيني يحمل ابنته هربا من القصف

“الصحفيين العرب” يدعو منظمات الاعلام الدولية وحقوق الانسان الى ادانة العدوان الاسرائيلي على غزة

7 أغسطس، 2022
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دعا الاتحاد العام للصحفيين العرب كافة منظمات الاعلام الدولية ومنظمات حقوق الانسان الى ادانة العدوان الاسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ودان الاتحاد الذي يتخذ من القاهرة مقرا له في بيان اليوم الاحد العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة الذي نتج عنه نحو 31 شهيدا وإصابة نحو 274 آخرين.

واشار البيان في هذا السياق الى ادانة كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي والبرلمان العربي العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

المصدر
كونا
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7 أغسطس، 2022
0 5 أقل من دقيقة

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