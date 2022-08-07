رئيس الوزراء الفلسطيني: عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يجب أن يتوقف فورا

رئيس الوزراء الفلسطيني: عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يجب أن يتوقف فورا

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتجدد سنويا على قطاع غزة يجب أن يتوقف فورا مشددا على ان الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ستضاف للملفات المقدمة للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال اشتية في مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الوزراء الفلسطينية “هذا اليوم الثالث للعدوان الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة ذهب ضحيته 31 شهيدا ومئات الجرحى وخلف الكثير من الدمار”.

وأشار الى اجتياحات المستوطنين للمسجد الأقصى وحملة الاعتقالات في الضفة الغربية واقتحام مخيم جنين مؤكدا ان “الأمر ليس فقط دعاية للأحزاب المتنافسة في الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة بل عدوان مستمر وشامل يتعرض له شعبنا الفلسطيني وأرضه ووطنه وقضيته وحقوقه الوطنية المشروعة”.

كما لفت إلى ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس يواصل اتصالاته منذ اللحظات الأولى للعدوان مع جميع الجهات المعنية لوقفه بشكل فوري على قطاع غزة.

كما دعا اشتية مجلس الأمن إلى “أخذ قرار جدي وقابل للتنفيذ بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.. نريد من هذه المؤسسة أكثر من استنكار”.

وأوضح ان حكومته تقوم بالتنسيق مع الجهات الدولية لضمان تزويد المستشفيات في القطاع بجميع المستلزمات الطبية لتمكينها من تقديم الإسعاف للمصابين.

وأكد ان “الرد الحقيقي والفعال على هذا العدوان يتطلب من الجميع الوقوف عند مسؤولياته في إنجاز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح والحسابات الحزبية الضيقة”.

ويأتي ذلك في الوقت الذي شن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسة غارات جديدة على مناطق متفرقة بقطاع غزة استمرارا للعدوان المستمر لليوم الثالث على التوالي.

وقال شهود عيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان إحدى الغارات الإسرائيلية استهدفت (حي السلام) بمدينة رفح جنوب القطاع فيما قصفت طائرة استطلاع هدفا آخر بشارع (الصحابة) بمدينة غزة.

وأفادت إذاعة القدس المحلية بأن غارة إسرائيلية أخرى من بين عدة غارات شنتها طائرة بدون طيار استهدفت مدخل المقبرة الشرقية شرق (جباليا) شمال القطاع.

من جهتها قالت سرايا القدس الجناح المسلح لحركة (الجهاد الإسلامي) في تصريح صحفي انها وجهت ضربات صاروخية “كبيرة” باتجاه (تل أبيب) وقاعدة (بلماحيم) العسكرية “إضافة الى اطلاق قذائف صاروخية أخرى تجاه أسدود وبئر السبع وعسقلان ونتيفوت ومفلاسيم ومفتاحيم وجميع مستوطنات غلاف غزة”.

ويتواصل عدوان الاحتلال على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي ما خلف العشرات بين شهيد وجريح.