البيت الأبيض: نتائج اختبار بايدن لكوفيد-19 سلبية مجددا وسيخرج من العزل

قال طبيب البيت الأبيض إن نتائج اختبار الرئيس الأمريكي جو بايدن لكوفيد-19 جاءت سلبية لليوم الثاني على التوالي اليوم الأحد وسيخرج من العزل بعد أن ظلت فحوصاته إيجابية على مدى أسبوع تقريبا.

وقال الطبيب كيفن أوكونور إن بايدن سيعود إلى المشاركة العامة والسفر بعد أن جاءت نتائج فحوصاته سلبية. وتوجه الرئيس إلى منزله‭‭ ‬‬الصيفي في ريهوبوث بيتش بولاية ديلاوير صباح اليوم.

وقبل مغادرته، قال بايدن (79 عاما) للصحفيين خارج البيت الأبيض “أشعر أنني بأفضل حال”.

وخرج بايدن لأول مرة من العزل في البيت الأبيض في 27 يوليو تموز بعد ثبوت إصابته بكوفيد-19 لأول مرة في 21 يوليو تموز.

وجاءت نتيجة اختباره إيجابية مرة أخرى في 30 يوليو تموز فيما وصفه الطبيب أوكونور بأنه “تكرار للإصابة” شوهد في نسبة صغيرة من الأشخاص الذين يتناولون عقار باكسلوفيد المضاد للفيروسات.

وبعد أن جاءت نتائج الاختبارات سلبية مرة أخرى، سيتمكن بايدن من المضي قدما في رحلة مقررة إلى ولاية كنتاكي يوم الاثنين والمشاركة بعد أيام في توقيع مشاريع قوانين في البيت الأبيض للاحتفال بعدد كبير من الانتصارات التشريعية الأخيرة بشأن إنتاج أشباه الموصلات وصحة قدامى المحاربين.

وعانى بايدن من أعراض خفيفة شملت آلاما بالجسم وسعالا، خلال إصابته الأولى بكوفيد-19. وحصل الرئيس على تطعيم كامل من المرض إضافة إلى جرعة معززة.