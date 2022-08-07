وزارة الخارجية الكويتية

دولة الكويت تدين وتستنكر إقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلية

7 أغسطس، 2022
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أعربت وزارة الخارجية ‏عن إدانة وإستنكار دولة الكويت لإقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الإحتلال الاسرائيلية في إنتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومحاولة للمساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها.

وأكدت الوزارة إن هذه الإعتداءات المتواصلة مدعاة لزيادة العنف والتوتر وتهديد للاستقرار.

وشددت الوزارة على مطالبة دولة الكويت للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته للجم تلك الإعتداءات ووضع حد لها وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق ومقدساته.

المصدر
كونا
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7 أغسطس، 2022
0 10 أقل من دقيقة

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