من الاستقبال

سمو ولي العهد يستقبل وزيري الخارجية والمالية في مملكة البحرين

7 أغسطس، 2022
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استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب محمد الرشيد ووزير الخارجية بمملكة البحرين الشقيقة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ووزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين الشقيقة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة.

حيث سلما سموه حفظه الله رسالة شفوية من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة تتعلق بالعلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.

حضر المقابلة رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب وسفير مملكة البحرين لدى دولة الكويت صلاح علي المالكي.

من الاستقبال

المصدر
كونا
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7 أغسطس، 2022
0 24 دقيقة واحدة

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