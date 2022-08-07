كلية العلوم الإدارية بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب تختتم البرنامج التدريبي لإدارة المرافق

اختتمت الهيئة العامة للشباب البرنامج التدريبي لإدارة المرافق والأمن والسلامة والبيئة المقام ضمن مشروع صناع العمل الموسم الثالث والمدرج في برنامج العمل الحكومي الذي أشرف عليه مركز التميز في الإدارة بكلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت.

بحضور القائم بأعمال عميد كلية العلوم الإدارية ورئيس مجلس أمناء مركز التميز في الإدارة الدكتور إبراهيم عبدالله ميرزا، ورئيس فريق صناع العمل الأستاذ الدكتور هاشم الطبطبائي، وذلك يوم الخميس 2022/8/4 في مسرح الكلية بمدينة صباح السالم الجامعية

جانب من الفعالية

وذكر القائم بأعمال عميد كلية العلوم الإدارية الدكتور ابراهيم عبدالله ميرزا أنه إيماناَ من جامعة الكويت بمد جسور التواصل وتعزيز مسيرة التنمية الإدارية وبناء قنوات بين الجامعة بمختلف كلياتها ومن باب التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة بقطاعيها الحكومي والخاص، وبالدور التنموي الذي تلعبه الهيئة العامة للشباب وحرصها ودعمها نحو تشجيع الشباب الكويتي لصقل مهاراته وتنمية قدراته وتوجيه طاقاته من خلال توفير بيئة عمل مناسبة.

جانب من الفعالية

وأشار د.ميرزا أن رسالة المركز تنطلق نحو التميز في التنمية البشرية والتطوير الإداري والتقني ونقل المعرفة بأحدث النظم وأدوات التطوير وأفضل الممارسات العالمية وصقل المواهب وتنمية القدرات عن طريق التدريب والتقييم.

جانب من الفعالية

ومن جانبه أوضح رئيس فريق صناع العمل الأستاذ الدكتور هاشم الطبطبائي أنه مع التزايد المستمر على تقديم الجودة العالية في الخدمات في المباني الذكية والعصرية بأنواعها، فإن هناك فرصة لدى قياديي ومسؤولي دولة الكويت في القطاعين العام والخاص للسعي إلى تطوير أساليب إدارة هذا القطاع المهم لما له من أثر كبير في استدامة المرافق في دولة الكويت وتحسين بيئة العمل ولما تتطلبه الركيزة الثانية من ركائز كويت جديدة 2035 وهي بنية تحتية متطورة.

جانب من الفعالية

وأشار أ.د.الطبطبائي إلى أن الهيئة العامة للشباب تسعى لوضع أسس ومتطلبات مؤسسية وتطبيقها وهي الركيزة الثالثة من ركائز كويت جديدة 2035 “رأس مال بشري إبداعي” وذلك من خلال إعداد الشباب بصورة أفضل ليصبحوا أعضاء يتمتعون بقدرات تنافسية وإنتاجية لقوة العمل الوطنية، وعلية قامت الهيئة على تقديم تأهيل وتدريب الشباب الكويتي في مجال إدارة المرافق للمرة الثالثة من أجل تهيئتهم لخلق بيئة ذات جودة عالية داخل مرافق الدولة من النواحي الفنية تخدم الموظف والمستخدم بالإضافة إلى أنظمة السلامة والخدمات المساندة الأخرى في المرافق والمباني .

جانب من الفعالية

وأكد أ.د. الطبطبائي أهمية أن تبدأ المؤسسات في تكوين إدارة متخصصة تسمى بإدارة المرافق والمنشآت (FacilityManagement Administration) وذلك بهدف تقديم خدمات ذات جودة عالية لمستخدمي وموظفي المرافق والمنشئات والمشاريع مشتملة على خدمات إدارة المرافق المتعددة وإيجاد بيئة مناسبة للعمل وخدمة المجتمع.

جانب من الفعالية