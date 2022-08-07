من استقبال سمو رئيس مجلس الوزراء لوزير الخارجية ووزير المالية البحرينين

سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل وزيري الخارجية والمالية في مملكة البحرين

7 أغسطس، 2022
0 40 أقل من دقيقة

استقبل سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب محمد الرشيد في قصر بيان اليوم وزير الخارجية في مملكة البحرين الشقيقة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ووزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة والوفد المرافق لهما وذلك بمناسبة زيارتهما للبلاد.

حضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل والمستشار في ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح.

المصدر
كونا
الوسوم
7 أغسطس، 2022
0 40 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

الارصاد الجوية: محطة الجهراء تسجل درجة حرارة 53 تليها محطة الصليبية 52.1 درجة مئوية

7 أغسطس، 2022

دولة الكويت تدين وتستنكر إقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلية

7 أغسطس، 2022

سمو ولي العهد يستقبل وزيري الخارجية والمالية في مملكة البحرين

7 أغسطس، 2022

قوة الإطفاء: نجاح عملية إنقاذ عامل بعد اختراق سيخ حديدي جسده اثر سقوطه من علو مبنى قيد الإنشاء

7 أغسطس، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى