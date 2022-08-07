سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل وزيري الخارجية والمالية في مملكة البحرين

استقبل سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب محمد الرشيد في قصر بيان اليوم وزير الخارجية في مملكة البحرين الشقيقة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ووزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة والوفد المرافق لهما وذلك بمناسبة زيارتهما للبلاد.

حضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل والمستشار في ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح.