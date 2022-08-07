قتيبة يوسف أحمد الغانم رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في شركة صناعات الغانم الكويتية

“صناعات الغانم” تدرس طرح حصة أقلية في السوق الأول في بورصة الكويت

7 أغسطس، 2022
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قال قتيبة يوسف أحمد الغانم رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في شركة صناعات الغانم الكويتية إن الشركة تدرس طرح حصة أقلية للاكتتاب العام في السوق الأول لبورصة الكويت.

وأضاف الغانم في رسالة داخلية حصلت رويترز عليها ونشرتها صحف محلية “أود أن أؤكد أن الموضوع لا يزال في مرحلة الدراسة، إلا أنني ارتأيت أن أشارككم وجهة نظري حول هذا الموضوع”.

وقال “بينما نحن على مشارف التوسع في قطاعات ومناطق جغرافية، لدي اعتقاد راسخ بأن الانضباط والتدقيق الذي يعد جزءا أساسيا في رحلة الاكتتاب العام سيساهم في تعزيز مكانتنا لتحقيق هذه الخطط التوسعية الطموحة”.

المصدر
رويترز
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7 أغسطس، 2022
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