قوة الإطفاء: نجاح عملية إنقاذ عامل بعد اختراق سيخ حديدي جسده اثر سقوطه من علو مبنى قيد الإنشاء

قوة الإطفاء: نجاح عملية إنقاذ عامل بعد اختراق سيخ حديدي جسده اثر سقوطه من علو مبنى قيد الإنشاء

ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام بأن فرق إطفاء السور والبحث والإنقاذ توجهتا صباح اليوم الأحد إلى مستشفى الجهراء الجديد لعملية إنقاذ عامل من احدى الجنسيات العربية، تعرض لإصابة بعد سقوطه من علة في مبنى قيد الإنشاء وإخترق سيخ حديدي جسده.

وأوضحت الإدارة ان السيخ الحديدي إخترق كتف العامل وباشرت فرقة البحث والإنقاذ عملية اخراج السيخ بالتعاون مع الطقم الطبي، ونجحت العملية بعد جهود مكثفة لكي لا يتسبب ذلك بأي مضاعفات جديدة، وكانت حالة المصاب مستقرة بعد إنتهاء الهملية ونجاحها.