بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 20.01 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 20.01 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على انخفاض مؤشرها العام 01ر20 نقطة ليبلغ مستوى 74ر7712 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 26ر0 في المئة.

وتم تداول 8ر157 مليون سهم عبر 7468 صفقة نقدية بقيمة 9ر28 مليون دينار (نحو 3ر95 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 12ر7 نقطة ليبلغ مستوى 86ر5878 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 12ر0 في المئة من خلال تداول 8ر110 مليون سهم عبر 4239 صفقة نقدية بقيمة 8ر11 مليون دينار (نحو 9ر38 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 2ر31 نقطة ليبلغ مستوى 68ر8595 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 36ر0 في المئة من خلال تداول 47 مليون سهم عبر 3229 صفقة بقيمة 17 مليون دينار (نحو 56 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 6ر7 نقطة ليبلغ مستوى 99ر6170 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 12ر0 في المئة من خلال تداول 95 مليون سهم عبر 3138 صفقة نقدية بقيمة 9ر10 مليون دينار (نحو 36 مليون دولار).

وكانت شركات (بيت الطاقة) و(مراكز) و(عمار) و(فيوتشر كيد) الأكثر ارتفاعا أما شركات (جي إف إتش) و(بيتك) و(الغانم) و(عقارات ك) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (المصالح ع) و(السورية) و(لاند) و(التعمير) الأكثر انخفاضا.