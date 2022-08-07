“كامكو للاستثمار” تحقق 4.6 مليون دينار أرباحا صافية في النصف الأول بربحية 13.5 فلس للسهم

أعلنت شركة كامكو للاستثمار تحقيق 6ر4 مليون دينار كويتي (نحو 18ر15 مليون دولار أميركي) أرباحا صافية في النصف الأول من 2022 مقارنة مع أرباح بقيمة 3ر6 مليون دينار (نحو 7ر20 مليون دولار) في نفس الفترة من 2021 بنسبة تراجع بلغت 3ر26 في المئة.

وقالت الشركة في إفصاح على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت اليوم الأحد إن ربحية السهم بلغت 5ر13 فلس بالنصف الأول من 2022 مقارنة مع 4ر18 فلس في نفس الفترة من 2021 بنسبة تراجع بلغت 2ر26 في المئة.

وأسست الشركة عام 1998 وأدرجت في بورصة الكويت عام 2003 ويبلغ رأسمالها المصرح به 2ر34 مليون دينار (نحو 8ر112 مليون دولار) ويتركز نشاطها في إدارة الاصول والاستثمارات المصرفية والوساطة المالية.