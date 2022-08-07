البلدية: تحرير 10 مخالفات إعلانات

كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام الفريق الرقابي بإدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية تنفيذ جولة تفتيشية على المحلات والمجمعات التجارية والأسواق الموازية بمنطقة أسواق القرين بمحافظة مبارك الكبير للتأكد من التزامهم بالقوانين واللوائح المعمول بها في البلدية.

وفي هذا السياق أكد مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية المحافظة طلال عقاب حرص الفريق الرقابي بالإدارة على تطبيق المحلات شروط وضوابط البلدية الواردة بلائحة المحلات والإعلانات من خلال تنفيذ جولات تفتيشية على المحلات التجارية والأسواق الموازية بكافة مناطق المحافظة.

من حملة البلدية

وأشار الى أن الجولة التفتيشية التي تم تنفيذها على المحلات التجارية بمنطقة أسواق القرين قد اسفرت عن تحرير 10 مخالفات إعلان لمحلات تضمنت اضافة اعلان بدون ترخيص وعدم صيانة الإعلان وعدم تجديد ترخيص الإعلان.

ولفت إلى تواصل الجولات التفتيشية على المحلات والأسواق الموازية خلال الفترتين الصباحية والمسائية للفريق الرقابي واتخاذهم كافة الاجراءات القانونية حيال مخالفي القوانين واللوائح المعمول بها في البلدية.

من حملة البلدية