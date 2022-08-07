“المباني” الكويتية تحقق 29.7 مليون دينار أرباحا صافية في النصف الأول بربحية 23.9 فلس للسهم

أعلنت شركة المباني الكويتية تحقيقها 7ر29 مليون دينار كويتي (نحو 98 مليون دولار أمريكي) أرباحا صافية في النصف الأول من 2022 مقارنة مع أرباح صافية بلغت 4ر26 مليون دينار (نحو 87 مليون دولار) في الفترة المماثلة من 2021 بزيادة نسبتها 4ر12 في المئة.

وقالت الشركة في إفصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت اليوم الأحد إن ربحية السهم في النصف الأول من 2022 بلغت 9ر23 فلس مقارنة مع 3ر21 فلس في الفترة المماثلة من 2021 بزيادة نسبتها 4ر12 في المئة.

وعزت النمو في الأرباح خلال فترة المقارنة إلى زيادة معدل الإشغال مع انخفاض قيمة معدل الخصومات لمستثمري ومؤجري الوحدات في مجمع (الأفنينور).

وأسست الشركة عام 1964 وأدرجت في بورصة الكويت عام 1999 ويبلغ رأسمالها المصرح به 16ر124 مليون دينار (نحو 410 ملايين دولار) وتمارس جميع الأنشطة العقارية من تملك وبيع وشراء العقارات والأراضي وتطويرها وإدارة أملاك الغير.