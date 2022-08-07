أسعار الذهب تراجعت الى مستوى 1760 دولارا للأونصة نهاية الأسبوع الماضي

قال تقرير اقتصادي متخصص اليوم الأحد إن أسعار الذهب العالمية تراجعت بشكل طفيف بنهاية الأسبوع الماضي إلى مستوى 1760 دولارا للأونصة بعد صدور نتائج ايجابية حول نسب التوظيف في السوق الأمريكي مع ارتفاع الدولار وعائدات الخزانة.

وأضاف التقرير الصادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية أن الذهب تراجع من أعلى مستوياته اليومية عند 1795 دولارا للأونصة إلى نحو 1760 دولارا في أعقاب تقرير لوزارة العمل الأمريكية أظهر إضافة 528 ألف وظيفة في شهر يوليو الماضي بالسوق الامريكي.

وذكر أن هذه الوظائف جاءت اعلى بكثير من توقعات المحللين البالغة 250 ألف وظيفة ما مهد الطريق لموقف أكثر تشددا للاحتياطي الفيدرالي الامريكي لتهدئة التضخم المتصاعد.

وبين أن الدولار الأمريكي مستمر في الارتفاع أمام العملات الرئيسية بالتوازي مع قفزة كبيرة في عائدات السندات الامريكية لأجل 10 سنوات لتصل إلى 86ر2 في المئة “وهذه كلها عوامل أدت إلى انخفاض سعر الذهب بمقدار 35 دولارا للاونصة”.

ولفت إلى أن استمرار المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين بشأن تايوان “أضفى المزيد من عدم اليقين لدى كبار المستثمرين” متوقعا أن تشهد أسعار الذهب “عودة قوية” في حال استمرار التصعيد في بحر الصين الجنوبي.

وأوضح التقرير أن العقود الأجلة للذهب (تسليم ديسمبر 2022) تراجعت عند اقفال تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 9ر0 في المئة أو ما يعادل 7ر15 دولار للأونصة.

وفيما يخص السوق المحلي أفاد بأن سعر الغرام من عيار 24 بلغ 6ر17 دينار أما عيار 21 فبلغ 5ر15 دينار وعيار 18 بلغ 3ر13 دينار في حين بلغ سعر الفضة 243 دينارا للكيلو الواحد.

يذكر أن (الأونصة) هي احدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 349ر28 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 103ر31 غرام.