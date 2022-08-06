ركلة جزاء جورجينيو تمنح تشيلسي الفوز بصعوبة على إيفرتون

أحرز الإيطالي جورجينيو ركلة جزاء في الشوط الأول، ليفوز تشيلسي 1-صفر على إيفرتون في بداية مشواره بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وحصل تشيلسي على 13 ركلة ركنية في الشوط الأول، لكنه تراجع بعد الاستراحة، وجاء الهدف الوحيد من ركلة جزاء نفذها جورجينيو بعدما تعرض زميله بن تشيلويل لخطأ داخل المنطقة.

ونجح جورجينيو، لاعب وسط منتخب إيطاليا، في تعويض ركلة الجزاء التي أهدرها أمام الإنجليزي جوردان بيكفورد حارس إيفرتون خلال نهائي بطولة أوروبا 2020 في يوليو تموز الماضي.

وأنقذ إدوار مندي حارس تشيلسي فرصة من عبدولاي دوكوري ليحافظ على التقدم بينما عانى إيفرتون الذي نجا من الهبوط بصعوبة في الموسم الماضي.

وكان رحيم سترلينج قريبا من التسجيل في ظهوره الأول مع تشيلسي في الدوري لكنه سدد كرة أبدلت اتجاهها وتحولت إلى ركلة ركنية قرب نهاية المباراة.

وفي النهاية خرج تشيلسي بما كان يريده وحصد أول ثلاث نقاط.

وكان فرانك لامبارد مدرب إيفرتون يتطلع للظهور بشكل أفضل هذا الموسم، لكن لاعبه بن جودفري تعرض للإصابة بعد تمريرة خاطئة واضطر إلى استبداله في الدقيقة 15.

وأكد إيفرتون لاحقا أن جودفري نُقل إلى المستشفى بسبب تعرضه لإصابة قوية في الساق.

ووضع سترلينج، المنضم إلى تشيلسي من مانشستر سيتي، الكرة داخل الشباك قرب نهاية الشوط الأول، لكن الحكم ألغى الهدف بسبب التسلل.

واستمر الشوط الأول طويلا بسبب الوقت بدل الضائع، نتيجة إصابة جودفري، ونجح جورجينيو في الدقيقة التاسعة بعد الوقت الأصلي للشوط الأول من التسجيل بعد خطأ دوكوري. ووصل جورجينيو إلى 20 هدفا في الدوري الإنجليزي من بينها 18 من ركلات الجزاء.

ولم يشهد الشوط الثاني سوى القليل من الفرص، وافتقر إيفرتون للكفاءة خاصة في المناطق الهجومية، ليخسر الفريق في مباراته الافتتاحية في الموسم لأول مرة منذ موسم 2011-2012.