السعودية تدين وتستنكر الهجوم الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

السعودية تدين وتستنكر الهجوم الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكدت الوزارة على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، مطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء التصعيد، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، وبذل كافة الجهود لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلية، مساء السبت، سلسلة غارات عنيفة على عدة مناطق بقطاع غزة ما أدى الى ارتفاع حصيلة القتلى إلى 16 شخصا وزيادة المصابين لأكثر من 140 شخصا.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي قد أعلنت مساء الجمعة “استشهاد القائد في سرايا القدس تيسير الجعبري خلال قصف إسرائيلي على قطاع غزة”.