“اونروا” تقرر إغلاق منشآتها بقطاع غزة باستثناء الصحية والبيئية

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) اليوم السبت عن غلق جميع منشآتها بقطاع غزة جزئيا باستثناء المؤسسات الصحية والبيئية.

وذكرت (اونروا) في بيان انه “اعتبارا من غد الاحد سيتم إغلاق جميع منشآت الوكالة أمام الجمهور باستثناء المراكز الصحية البالغ عددها 22 مركزا.”

وأضافت أن “المراكز الصحية ستفتح أبوابها في ساعات العمل المعتادة وستقتصر على تقديم الخدمات الأساسية اضافة الى استمرار أعمال صحة البيئة وتشغيل ابار المياه دون انقطاع طالما يسمح الوضع بذلك”.

يأتي ذلك في وقت واصل فيه سلاح الجو الإسرائيلي قصفه لعدة مبان سكنية واراض زراعية ومواقع مختلفة أدت الى تدميرها بشكل كلي لليوم الثاني على التوالي من بينها منزل غربي غزة واخر جنوبي المدينة فيما استهدفت منازل أخرى شمالي وجنوبي القطاع.

وتواصل المقاومة الفلسطينية إطلاق عدد من الصواريخ تجاه المستوطنات والبلدات المحتلة عام 1948 ردا على العدوان الإسرائيلي.