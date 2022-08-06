الرئيس المصري: نبذل جهدا كبيرا مع شركائنا لاستعادة الهدوء والاستقرار داخل قطاع غزة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت أن بلاده تبذل جهدا كبيرا مع شركائها من أجل استعادة الهدوء والاستقرار والسلام مرة أخرى داخل قطاع غزة.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الرئيس السيسي أكد خلال لقاء مع طلبة الكلية الحربية أن مصر حريصة على مواصلة دورها الإيجابي بشأن ما يحدث في قطاع غزة حيث أجرت اتصالاتها مكثفة مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على مدار الساعة لمنع خروج الأوضاع في القطاع عن السيطرة وتجنب حدوث الأزمات والعنف والاقتتال.

وكانت وزارة الخارجية المصرية أعلنت أمس الجمعة أن القاهرة تجري اتصالات مكثفة على مدار الساعة بغية احتواء الوضع في غزة والعمل على التهدئة والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

ويتعرض قطاع غزة إلى عدوان من قوات الاحتلال الاسرائيلي لليوم الثاني على التوالي ما تسبب في استشهاد 13 فلسطينيا وإصابة 114 بجراح.