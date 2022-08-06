الهلال الأحمر الكويتي

الهلال الأحمر الكويتي يقدم مساعدات طبية عاجلة لمستشفيات قطاع غزة

6 أغسطس، 2022
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أعلنت جمعية الهلال الاحمر الكويتي اليوم السبت تقديمها مساعدات طبية عاجلة الى مستشفيات قطاع غزة التي تواجه نقصا حادا في الادوية والمعدات الطبية نتيجة العدوان الاسرائيلي المتواصل على القطاع.

وقالت الأمين العام للجمعية مها البرجس لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إنه تم اجراء الاتصالات والتنسيق مع المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري الدكتور رامي الناظر لإدخال المساعدات الطبية عبر معبر رفح خلال الايام المقبلة.

وأضافت البرجس أنه تم التواصل ايضا مع الاشقاء في الهلال الاحمر الفلسطيني للاطلاع على الاحتياجات الطبية والاغاثية بشكل عاجل مشيرة الى أن الجمعية تسخر امكاناتها لمساعدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتخفيف من معاناته نتيجه العدوان الإسرائيلي.

وذكرت أن المساعدات تهدف الى تأمين احتياجات المستشفيات في القطاع لعلاج الجرحى في إطار العمل الإنساني الذي تنتهجه جمعية الهلال الأحمر الكويتي في إغاثة الشعوب المنكوبة في مختلف دول العالم.

ودعت البرجس المجتمع الدولي والمنظمات الانسانية لتحمل المسؤولية المشتركة في إغاثة الشعب الفلسطيني لافتة الى أن الكويت تتابع بقلق شديد التداعيات الناتجة عن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يواجه ظروفا إنسانية أقل ما توصف بأنها مأساوية.

وأكدت أن الهلال الاحمر الكويتي سيقوم بعمل الكثير من المبادرات والجهود من أجل دعم المتضررين جراء ما خلفه العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة بالتعاون مع الجمعيات الوطنية والمنظمات الانسانية الدولية.

المصدر
كونا
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6 أغسطس، 2022
0 26 دقيقة واحدة

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