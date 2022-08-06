العراق يدين العدوان “الصهيوني” على غزة

دانت وزارة الخارجية العراقية اليوم السبت العدوان “الصهيوني” الذي استهدف مناطق متعددة بقطاع غزة وأسفر عن استشهاد عدد من المواطنين الفلسطينيين بينهم طفلة وإصابة آخرين.

وذكرت الوزارة في بيان أن “لغة العنف التي ينتهجها الكيان الصهيوني تنبئ بمزيد من الاحتقان وتكرس مناخ التوتر وذلك لن يفضي سوى إلى تنامي التصعيد والتأزيم دون الوصول إلى أي حل”.

ويتعرض قطاع غزة إلى عدوان من قوات الاحتلال الاسرائيلي لليوم الثاني على التوالي ما تسبب باستشهاد 13 فلسطينيا وإصابة 114 آخرين بجراح.