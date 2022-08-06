مبنى وزارة الخارجية العراقية

العراق يدين العدوان “الصهيوني” على غزة

6 أغسطس، 2022
0 5 أقل من دقيقة

دانت وزارة الخارجية العراقية اليوم السبت العدوان “الصهيوني” الذي استهدف مناطق متعددة بقطاع غزة وأسفر عن استشهاد عدد من المواطنين الفلسطينيين بينهم طفلة وإصابة آخرين.

وذكرت الوزارة في بيان أن “لغة العنف التي ينتهجها الكيان الصهيوني تنبئ بمزيد من الاحتقان وتكرس مناخ التوتر وذلك لن يفضي سوى إلى تنامي التصعيد والتأزيم دون الوصول إلى أي حل”.

ويتعرض قطاع غزة إلى عدوان من قوات الاحتلال الاسرائيلي لليوم الثاني على التوالي ما تسبب باستشهاد 13 فلسطينيا وإصابة 114 آخرين بجراح.

المصدر
كونا
الوسوم
6 أغسطس، 2022
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

الاتحاد الأوروبي: نتابع “بقلق كبير” التطورات في غزة وندعو لضبط النفس

6 أغسطس، 2022

الخارجية تعرب عن إدانة واستنكار دولة الكويت للتفجير الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابول

6 أغسطس، 2022

ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 12 شهيدا

6 أغسطس، 2022

الأزهر الشريف يدين الاعتداءات الإسرائيلية على غزة ويستنكر الصمت الدولي “غير المعقول”

6 أغسطس، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى