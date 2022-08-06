الاتحاد الأوروبي: نتابع “بقلق كبير” التطورات في غزة وندعو لضبط النفس

قال الاتحاد الأوروبي اليوم السبت إنه يتابع “بقلق كبير” أحدث التطورات في قطاع غزة داعيا جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية بيتر ستانو في بيان إن التصعيد المستمر أدى بالفعل إلى سقوط عدد من القتلى من بينهم مدنيون وطفلة فلسطينية تبلغ من العمر خمسة أعوام إلى جانب أكثر من 80 مصابا.

وشدد ستانو على أن الاتحاد الأوروبي يدعو إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد والخسائر في الأرواح.

وأشار إلى أن هذه الأحداث الأخيرة تؤكد مجددا الحاجة إلى استعادة أفق سياسي وضمان وضع مستدام في قطاع غزة.

وكان المتحدث باسم السلطات الصحية في غزة أشرف القدرة قال في مؤتمر صحفي في وقت سابق من اليوم إن عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على القطاع لليوم الثاني على التوالي أسفر حتى الآن عن استشهاد 13 فلسطينيا من بينهم طفلة (5 أعوام) وامرأة (23 عاما) فيما أصيب 114 فلسطينيا بجراح مختلفة.