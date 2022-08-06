أوكرانيا تحذر من خطر تسرب إشعاعي في محطة زابوريجيا النووية

أوكرانيا تحذر من خطر تسرب إشعاعي في محطة زابوريجيا النووية

ذكرت وكالة الطاقة النووية الأوكرانية أن هناك خطرا متزايدا لاندلاع حريق وحدوث تسرب إشعاعي جراء قصف محطة الطاقة النووية التي تحتلها روسيا في زابوريجيا.

وقالت وكالة الطاقة النووية الأوكرانية إنيرهواتوم عبر تطبيق تليجرام، “تواجه محطة الطاقة النووية في زابوريجيا خطر يتمثل في عدم القدرة على الامتثال لمعايير الحماية من الإشعاع والحريق”.

وقالت الوكالة إن القصف الذي وقع اليوم السابق دمر محطة نيتروجين وجزءا فرعيا من محطة الطاقة. وأضافت “لايزال هناك خطر تسرب هيدروجين وانتشار جزيئات مشعة. كما أن خطر اندلاع حريق مرتفع للغاية”.

ويحاول موظفو محطة الطاقة الأوكرانية الإبقاء على مستويات آمنة رغم هذه الظروف ولكن التهديد بسبب احتلال المحطة من جانب القوات الروسية لايزال مرتفعا.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل “الاتحاد الأوروبي يدين الأنشطة العسكرية الروسية حول محطة الطاقة النووية في زابوريجيا وهو ما يعد خرقا خطيرا وغير مسؤول لقواعد السلامة النووية ومثال آخر على عدم احترام روسيا المعايير الدولية”، وطالب بدخول الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمحطة.