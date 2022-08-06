إيران تحث أمريكا على رد “واقعي” لإحياء الاتفاق النووي

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن وزير الخارجية الإيراني حث الولايات المتحدة اليوم السبت على “رد واقعي” على اقتراحات إيران في المحادثات غير المباشرة في فيينا التي تهدف لإحياء الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية عام 2015.

تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي استمرت فيه المحادثات اليوم السبت لليوم الثالث، ويتوقع قليلون التوصل إلى حل وسط في الوقت الذي يتقدم فيه برنامج طهران لتخصيب اليورانيوم.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية دون ذكر تفاصيل عن الاقتراحات “شدد حسين أمير عبد اللهيان على الحاجة إلى رد أمريكي واقعي على اقتراحات إيران البناءة بخصوص عدة أمور لتفعيل الاتفاق”.

ولم يتبق سوى القليل من الاتفاق المبرم عام 2015 بين إيران والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، والذي تم بموجبه رفع العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على أنشطة التخصيب الإيرانية التي يخشى الغرب أن تؤدي إلى صنع قنابل ذرية.

وفي عام 2018، انسحب الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت دونالد ترامب من الاتفاق وأعاد فرض العقوبات. وردا على ذلك، انتهكت طهران، التي تقول إن برنامجها النووي مخصص لتوليد الطاقة ولأغراض سلمية أخرى، قيود الاتفاق بعدة طرق من بينها إعادة بناء مخزون اليورانيوم المخصب.

وأشارت وسائل الإعلام الإيرانية إلى أن نقطة الخلاف في محادثات إحياء الاتفاق قد تكون عدم رد إيران على الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة التي طلبت تفسيرا لما يزعم أنه آثار يورانيوم، مع إصرار طهران على أن الاتفاق النووي قد نزع عن برنامجها النووي أي جانب عسكري محتمل.

وفي يونيو حزيران، أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا ينتقد إيران لعدم تفسيرها آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في مواقع غير معلنة.

لكن أحد كبار مساعدي الرئيس الإيراني قال إن طهران طلبت إغلاق القضية قبل موافقتها على الامتثال للاتفاق النووي مرة أخرى.