الخارجية: دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة العدوان الذي شنته قوات الاحتلال الاسرائيلية على قطاع غزة

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات العدوان الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة في دولة فلسطين الشقيقة والذي أدى إلى استشهاد وجرح عدد من الأشخاص.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم السبت أن هذا العدوان الغاشم يأتي استمرارا للجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال وإصرارا على انتهاكها السافر لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بالتحرك الفوري والسريع لوقف تلك الاعتداءات السافرة وضمان احترام سلطات الاحتلال لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي والتزامها بقرارات الشرعية الدولية.

كما دعت إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق مبتهلة الى الله سبحانه وتعالى ان يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.