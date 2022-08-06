وزارة الخارجية الكويتية

الخارجية: دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة العدوان الذي شنته قوات الاحتلال الاسرائيلية على قطاع غزة

6 أغسطس، 2022
0 5 أقل من دقيقة

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات العدوان الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة في دولة فلسطين الشقيقة والذي أدى إلى استشهاد وجرح عدد من الأشخاص.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم السبت أن هذا العدوان الغاشم يأتي استمرارا للجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال وإصرارا على انتهاكها السافر لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بالتحرك الفوري والسريع لوقف تلك الاعتداءات السافرة وضمان احترام سلطات الاحتلال لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي والتزامها بقرارات الشرعية الدولية.

كما دعت إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق مبتهلة الى الله سبحانه وتعالى ان يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

المصدر
كونا
الوسوم
6 أغسطس، 2022
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

الأرصاد الجوية: ارتفاع الرطوبة النسبية لأكثر من 90 بالمئة

6 أغسطس، 2022

وزير الصحة الكويتي يؤكد ضرورة الاستفادة من المنظومة الصحية التركية

6 أغسطس، 2022

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى حاكم عام جامايكا بالعيد الوطني لبلاده

6 أغسطس، 2022

الحركة التقدمية الكويتية تنعي شهداء الاعتداء الصهيوني الغادر على غزة وتدعو للتضامن مع المقاومة

6 أغسطس، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى