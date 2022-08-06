مدينة الكويت

الأرصاد الجوية: ارتفاع الرطوبة النسبية لأكثر من 90 بالمئة

6 أغسطس، 2022
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توقع مراقب المحطات في ادارة الارصاد الجوية الكويتية ضرار العلي ارتفاع الرطوبة النسبية اليوم السبت خاصة على البحر والمناطق الساحلية تصل نسبتها الى اكثر من 90 بالمئة.

وقال العلي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إنه من المتوقع أن تستمر الرياح الجنوبية الشرقية والرطوبة النسبية حتى يوم بعد غد الاثنين متوقعا أيضا أن تتحول الرياح الى شمالية غربية تكون نشطة احيانا يوم الثلاثاء المقبل وتقل الرطوبة النسبية.

وأشار إلى أن الطقس سيكون شديد الحرارة يومي الثلاثاء والاربعاء متوقعا أن تصل درجات الحرارة لاكثر من 50 درجة مئوية.

المصدر
كونا
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6 أغسطس، 2022
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