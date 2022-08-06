وزير الصحة الكويتي يؤكد ضرورة الاستفادة من المنظومة الصحية التركية

أكد وزير الصحة الكويتي الدكتور خالد السعيد اليوم السبت أهمية الاستفادة من الخبرات الصحية المتطورة في تركيا لا سيما المتعلقة بإدارة وتشغيل المستشفيات وتدريب وتأهيل الكوادر الطبية الكويتية.

وقال السعيد في تصريح خاص لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه أجرى والوفد المرافق له خلال زيارته إلى مستشفى (بشاك شهير تشام ساكورا) بمدينة اسطنبول مباحثات مع كبار المسؤولين الأتراك تمحورت حول سبل تعزيز أوجه التعاون الصحي مع المنظومة الصحية في تركيا.

وأشار إلى أنه التقى نائب وزير الصحة التركية البروفيسور صباح الدين أيدن حيث بحث الطرفان تبادل الخبرات والاستفادة من تجربة تركيا من أجل تطوير العلاقات بين البلدين لا سيما في المجال الصحي.

وأنشأت المدينة الطبية الكبيرة مستشفى (بشاك شهير تشام ساكورا) على مساحة مفتوحة تقدر ب789 ألف و31 متر مربع ومساحة مغلقة تقدر بمليون و21 ألف متر مربع وهي مبنية بنظام مقاوم للزلازل.

وتضم المدينة الطبية ثماني مستشفيات فرعية متخصصة وهي المستشفى العام والأطفال وأمراض النساء والتوليد وأمراض القلب والشرايين والعظام والأعصاب والأورام والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل والصحة النفسية.