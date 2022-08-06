ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 12 شهيدا

ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 12 شهيدا

أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة اليوم السبت ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 12 شخصا إثر مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية على عدة مناطق في القطاع لليوم الثاني على التوالي.

وذكرت السلطات الصحية في بيان ان عدد الشهداء ارتفع عقب استشهاد احد الفلسطينيين جراء استهداف نفذته المقاتلات الاسرائيلية صباح السبت بمدينة (خان يونس) جنوبي القطاع فيما أصيب أكثر من 80 اخرين.

ويأتي ذلك في وقت واصلت فيه فصائل فلسطينية بإطلاق القذائف الصاروخية تجاه المدن والبلدات الإسرائيلية (المحتلة عام 1948) ردا على الجرائم الإسرائيلية.

وكان جيش الاحتلال قد بدأ عملية عسكرية اطلق عليها اسم “الفجر الصادق” نفذ خلالها عملية اغتيال لقائد في حركة (الجهاد الإسلامي) تيسير خالد بعد قيامه بسلسة إجراءات عقابية الاسبوع الماضي بينها اغلاق المعابر والطرقات في المناطق المحاذية لغزة.

وفي سياق متصل أعلن نادي الأسير الفلسطيني ان قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فجر اليوم 21 فلسطينيا في الضفة الغربية.

وذكر النادي في بيان ان غالبية المعتقلين أسرى سابقون منهم من أمضى سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي وينتمون لحركة (الجهاد الإسلامي).