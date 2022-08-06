الأزهر الشريف يدين الاعتداءات الإسرائيلية على غزة ويستنكر الصمت الدولي “غير المعقول”

دان الأزهر الشريف بأشد العبارات اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة وقتله المدنيين الفلسطينيين وإصابة العشرات منهم واستهداف أطفالهم ونسائهم.

واستنكر الأزهر في بيان الليلة الماضية ما وصفه ب”الصمت العالمي غير المعقول وغير المقبول” الذي “يمنح قوات الاحتلال تشجيعا لا أخلاقيا ولا حضاريا لمواصلة انتهاكاته في حق الإنسان والإنسانية واعتداءاته المتكررة في حق أخواننا الفلسطينيين الأبرياء”.

وأشار إلى ما تمارسه قوات الإحتلال في حق الفلسطينيين من استهداف المدنيين الآمنين ومنازلهم واغتصاب أراضيهم وممتلكاتهم وتوسع في بناء المستوطنات وتغيير الواقع التاريخي والقانوني للمدن الفلسطينية.

ووصف ذلك بأنه “نقطة سوداء في جبين المجتمع الدولي والإنسانية وسجل إجرامي متجدد يضاف إلى سجلات الكيان الصهيوني السوداء” مشددا على “ضرورة اتحاد العرب والمسلمين لمساندة الفلسطينيين ودعم قضيتهم وقضيتنا العادلة ونضالهم المشروع”.

وأعرب الأزهر الشريف عن خالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر الشهداء والشعب الفلسطيني.