روسيا تتهم أوكرانيا بانتهاج “الإرهاب النووي”

نفت روسيا الجمعة مسؤوليتها عن الضربات التي وقعت قرب مفاعل نووي في زابوريجيا في أوكرانيا، متهمة بدورها نظام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بانتهاج “الإرهاب النووي”.

وقال الجيش الروسي في بيان إن “تشكيلات مسلحة أوكرانية نفذت ثلاث ضربات مدفعية على أراضي محطة زابوريجيا للطاقة النووية ومدينة إنرغودار”، داعيا “المنظمات الدولية إلى إدانة الأفعال الإجرامية لنظام زيلينسكي الذي يمارس إرهابا نوويا”.

وكانت أوكرانيا اتهمت الجمعة الروس بتنفيذ ضربات قرب مفاعل نووي في المحطة التي سيطرت عليها القوات الروسية في مطلع آذار/مارس، بعد أيام قليلة على بدء غزوها لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

وأكدت شركة إنرغوأتوم الحكومية الأوكرانية التي تدير محطات الطاقة النووية في البلاد تضرر أحد خطوط الربط الكهربائي في الهجوم، ما أدى إلى توقف أحد مفاعلات المحطة وهي الأكبر في أوروبا.

من جهته، أكد الجيش الروسي أن “قذائف أوكرانية” ألحقت أضرارًا بأنبوب هيدروجين في المحطة، ما أدى إلى اندلاع حريق هيدروجين تمت السيطرة عليه بسرعة.

وأضاف البيان الروسي “لحسن الحظ، لم تستهدف القذائف الأوكرانية مصنع أكسجين قريب ما حال دون اندلاع حريق أكبر ووقوع حادث إشعاعي”.

وأضاف البيان أن الضربات الأوكرانية تسببت أيضًا في انقطاع التيار الكهربائي وتعطيل إمدادات المياه في إنرغودار.