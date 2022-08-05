دخان يتصاعد بسبب القصف على قطاع غزة

الرئاسة الفلسطينية تدين عدوان الاحتلال على قطاع غزة وتحمله مسؤولية التصعيد

5 أغسطس، 2022
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دانت الرئاسة الفلسطينية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وطالبت بوقفه فورا وحملت قوات الاحتلال المسؤولية عن هذا التصعيد.

وطالبت الرئاسة في بيان اليوم المجتمع الدولي بالزام إسرائيل بوقف العدوان على أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان وتحديدا في غزة وتوفير الحماية الدولية لهم.

من جهته حمل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الاحتلال مسؤولية التصعيد الخطير في القطاع.

وقال اشتية في بيان صحفي “إننا نطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية لأبناء شعبنا ووقف فوري للعدوان الإسرائيلي على أهلنا في غزة”.

وأدى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الى استشهاد عشرة فلسطينيين بينهم طفلة في الخامسة من العمر وسيدة تبلغ من العمر 23 عاما واصابة 55 اخرين.

المصدر
كونا
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5 أغسطس، 2022
0 7 أقل من دقيقة

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