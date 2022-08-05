الارصاد الكويتية: درجات الحرارة تخطت اليوم 50 درجة مئوية

قال مراقب محطات الأرصاد الجوية في الادارة العامة للطيران المدني ادارة الارصاد الجوية ضرار العلي ان درجات حرارة تخطت اليوم الجمعة 50 درجة مئوية في محطات تابعة للادارة.

وذكر العلي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان البلاد شهدت اليوم طقسا شديد الحرارة وكان ارتفاع درجات الحرارة ملحوظا لدى المواطنين والمقيمين.

وافاد ان محطة الجهراء سجلت 52.8 درجة مئوية تلتها العبدلي الزراعية 52.3 والصليبية 52.1 ومحطة الصابرية 51.6 والوفرة الزراعية ومحطة مطار الكويت الدولي 51.5 درجة مئوية.