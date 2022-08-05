الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان

بوتين وأردوغان يتفقان على دفع جزء من أموال استيراد الغاز الروسي بالروبل

5 أغسطس، 2022
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نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان اتفقا على تحويل جزء من مدفوعات الغاز الروسي إلى الروبل.

وذكرت وكالة تاس للأنباء أن الزعيمين اتفقا أيضا على تعزيز التعاون في مجالات النقل والزراعة والبناء خلال الاجتماع، الذي استمر أربع ساعات في منتجع سوتشي على البحر الأسود اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة تاس عن البيان المشترك، الذي أصدره بوتين وأردوغان، أنهما شددا أيضا على ضرورة ضمان تنفيذ الاتفاقات الخاصة بالحبوب، التي تم التوصل إليها في إسطنبول، ومن بينها تصدير الحبوب الروسية بدون عوائق.

المصدر
رويترز
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5 أغسطس، 2022
0 13 أقل من دقيقة

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