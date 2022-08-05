القوة البحرية الكويتية تنظم منتدى الأمن البحري في الخليج العربي بمقر القوات البحرية المشتركة في مملكة البحرين الشقيقة

القوة البحرية الكويتية تنظم منتدى الأمن البحري في الخليج العربي

بقيادة وتنظيم القوة البحرية الكويتية، استضافت قوة الواجب المختلطة (152) Combined Maritime Forces (CMF) بمقر القوات البحرية المشتركة في مملكة البحرين الشقيقة منتدى الأمن البحري في الخليج العربي تحت عنوان (سبل تعزيز وتطوير العمليات البحرية في الخليج العربي).

وقد حضر المنتدى نخبة من كبار ضباط الدول الأعضاء في القوات البحرية المختلطة CMF .

هذا وقد اشتمل البيان الختامي للمنتدى على ركائز اساسية تساهم في رسم خارطة الطريق المستقبلية لقوة الواجب المختلطة (152).

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