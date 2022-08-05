مصرع شخصين جراء صاعقة في حديقة بالقرب من البيت الأبيض

مصرع شخصين جراء صاعقة في حديقة بالقرب من البيت الأبيض

أعلنت سلطات الامن في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الجمعة عن مصرع شخصين جراء صاعقة في حديقة بالقرب من البيت الأبيض.

وقالت السلطات ان الصاعقة التي قتلت الشخصين في الحديقة الواقعة في ميدان (لافاييت) في واشنطن العاصمة ليلة أمس الخميس أصابت اثنين آخرين بجروح خطيرة.

وأعربت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في بيان عن “الحزن العميق” جراء “الخسارة المأساوية في الأرواح جراء صاعقة البرق في حديقة (لافاييت)”.

وأضافت “قلوبنا مع العائلات التي فقدت أحباءها ونصلي من أجل شفاء الجرحى”.