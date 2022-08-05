الولايات المتحدة تستدعي السفير الصيني لديها بسبب التحركات الصينية حول تايوان

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة استدعت سفير الصين لديها تشين جانغ إلى البيت الأبيض بعد التحركات التي قامت بها بكين حول تايوان.

وذكر كيربي في بيان أرسله إلى (واشنطن بوست) أن الإدارة الأمريكية استدعت السفير تشين جانغ إلى البيت الأبيض أمس الخميس للحديث معه حول “الإجراءات الاستفزازية لجمهورية الصين الشعبية” التي قامت بها حول تايوان بعد زيارة وفد من الكونغرس الأمريكي بقيادة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لتايوان.

وأضاف “لقد شجبنا الأعمال العسكرية لجمهورية الصين الشعبية والتي تعتبر غير مسؤولة وتتعارض مع هدفنا الطويل الأمد المتمثل في الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان”.

ودانت الولايات المتحدة أمس الخميس إطلاق الصين صواريخ باليستية عدة باتجاه تايوان ضمن مناورات عسكرية أجرتها بكين عقب زيارة بيلوسي للجزيرة.

وكانت بيلوسي قد وصلت الثلاثاء الماضي على رأس وفد من الكونغرس إلى تايوان في زيارة أثارت غضبا كبيرا ومعارضة قوية من قبل الصين لكن البيت الأبيض شدد على أنها “تتماشى مع السياسة الأمريكية طويلة الأمد” حول الجزيرة.

وفي المقابل قررت الصين في وقت سابق من اليوم فرض عقوبات على بيلوسي وأفراد أسرتها المباشرين “وفقا للقوانين ذات الصلة” بعد زيارتها لتايوان كما أعلنت اتخاذ إجراءات مضادة ضد الولايات المتحدة بما يتضمن إلغاء المحادثات الصينية الأمريكية على مستوى قادة مسارح العمليات وإلغاء المحادثات بين الجانبين بشأن تنسيق سياسات الدفاع وبشأن اتفاقية التشاور البحري العسكري.