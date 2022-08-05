السودان يعلن مقتل 18 شخصا في كمين نصبته مجموعة مسلحة على الحدود مع تشاد

السودان يعلن مقتل 18 شخصا في كمين نصبته مجموعة مسلحة على الحدود مع تشاد

أعلنت السلطات السودانية اليوم الجمعة مقتل 18 شخصا وإصابة آخرين في كمين نصبته مجموعة مسلحة بولاية (غرب دارفور) الواقعة غرب البلاد على الحدود مع تشاد.

وذكر مجلس السيادة في السودان في بيان أن 18 شخصا قتلوا أمس الخميس بمنطقة (بير سليبة) بمحلية (سربا) بولاية (غرب دارفور) بعد تعرضهم لكمين من مجموعة مسلحة عبرت الحدود التشادية وقامت بنهب إبل.

وطالب نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو بعد تقديمه واجب العزاء اليوم المواطنين السودانيين “بضبط النفس بما يمكن الدولة من اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحفظ حقوقهم” مؤكدا أن حماية المواطنين مسؤولية الدولة بوصفها المسؤولة عن حماية حدود البلاد.

وتعهد دقلو باتخاذ التدابير الملائمة لعدم تكرار الحادثة مشيرا إلى اتخاذ قرارات حاسمة بشأن الحدود خلال اجتماع طارئ للجنة الأمن والدفاع من المقرر عقده في وقت لاحق من اليوم.

وتكررت أعمال العنف في ولاية (غرب دارفور) بسبب صراعات قبلية بعضها يمتد لما وراء الحدود بسبب التداخل القبلي.