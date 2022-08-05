قوة الإطفاء العام

قوة الإطفاء العام أغلقت 92 سرداب في بنايات السكن الاستثماري لمخالفة الاشتراطات الوقائية

5 أغسطس، 2022
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ذكرت إدراة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام ان فرق التفتيش التابعة لقطاع الوقاية قامت بإغلاق 92 سرداب في بنايات السكن الإستثماري في جميع المحافظات منذ بداية العام الحالي، إضافة إلى عشرات السراديب التي قامت بتصحيح وضع مخالفاتها قبل تنفيذ الغلق بحقها.

ودعت الإدارة المواطنين والمقيمين القاطنين في العمارات الإستثمارية إلى التعاون مع قوة الإطفاء العام والإبلاغ عن أي مخالفات تقع في العمارة وخاصة السراديب مثل التخزين التجاري أو الورش الحرفية.

وناشدت الإدارة بضرورة التواصل في حالة وجود اي مخالفات عن طريق خدمة الواتساب على الرقم المخصص للشكاوي (65914431).

المصدر
قوة الإطفاء
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5 أغسطس، 2022
0 5 أقل من دقيقة

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