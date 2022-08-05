إيران تطلب من العراق المساعدة في الإفراج عن مواطن اعتقلته السعودية خلال الحج

إيران تطلب من العراق المساعدة في الإفراج عن مواطن اعتقلته السعودية خلال الحج

تسعى إيران للإفراج عن أحد مواطنيها تقول إنه أُلقي القبض عليه في السعودية خلال موسم الحج، ويأتي ذلك في الوقت الذي يبدو فيه أن الدولتين المتنافستين إقليميا تتجهان لاستئناف الاتصالات الهادقة لإعادة العلاقات بينهما.

وأثار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان موضوع المواطن الإيراني خلال اتصال هاتفي مع نظيره العراقي وطلب منه أن يحظى هذا الموضوع بمتابعة العراق، الذي استضاف عدة جولات من المحادثات السعودية الإيرانية.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية اليوم الجمعة “في هذا الاتصال الهاتفي تناول وزير خارجيتنا (أمير عبد اللهيان) مصير مواطن إيراني أُلقي القبض عليه خلال الحج في السعودية، وطلب (الوزير) نقل رسالة (إلى السعودية) بطلب الإفراج عنه”.

ولم تنشر وسائل الإعلام الإيرانية تفاصيل الاعتقال خلال موسم الحج الذي وافق تنظيمه يوليو تموز.

وقطعت الرياض وطهران العلاقات في عام 2016 ويدعم كل من البلدين أطرافا متعارضة في حروب بالوكالة في الشرق الأوسط.

وفي مايو أيار، قال وزير الخارجية السعودي إن هناك بعض التقدم في المحادثات التي يتوسط فيها العراق مع إيران لكنه “ليس كافيا”.