هيئة البيئة: مقطع الفيديو المتداول عن تلوث في موقع بجون الكويت عار من الصحة وقديم منذ سنوات لا يمكن اعتماده

هيئة البيئة: مقطع الفيديو المتداول عن تلوث في موقع بجون الكويت عار من الصحة وقديم منذ سنوات لا يمكن اعتماده

أكدت الهيئة العامة للبيئة أن ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو مع تسجيل صوتي عن التلوث البحري والأحياء البحرية بأحد المواقع في جون الكويت دون تحديد مصدر لتصويره والتسجيل المنشور أو الناشر هو عار من الصحة.

وقال نائب المدير العام للهيئة للشؤون الفنية الدكتور عبدالله الزيدان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة إن التصوير ذاته تضمن ظهور شخص في منطقة الدوحة ملطخ بالزيت هدفه إثارة الهلع في المجتمع.

وأوضح الزيدان أن التصوير المتداول قديم تم رصده في وسائل التواصل الاجتماعي قبل سنوات عدة وبالنسبة لما تم ذكره من صاحب الفيديو فإنه لا يمكن اعتماده لأنه لم يتم ذكر البراهين أو إسناد أي قيم للملوثات أو دراسات علمية لما تم ذكره.

وأكد أن هيئة البيئة مستمرة في مراقبة جودة مياه البحر والشواطئ الكويتية من خلال فرقها الخاصة وهي حريصة على جمع العينات روتينيا وإقامة الدراسات بالتعاون مع جهات الدولة المعنية للتأكد من جودة المياه والمحافظة على الكائنات الحية.

وأوضح بهذا الشأن أن الهيئة تتولى مراقبة جودة مياه البحر من خلال جمع العينات الروتينية ومن خلال نتائج التحاليل المخبرية لعدد من المواقع في البيئة البحرية على مر السنين ودراسة الملوثات وتأثيرها على الأحياء البحرية وهناك دراسات متخصصة تؤكد صحة وجودة الأسماك من ناحية نسب المعادن الثقيلة والنزرة.

وذكر أن تلك الدراسات كانت من معهد الكويت للأبحاث العلمية ودراسات مشتركة قامت بها هيئة البيئة بالتعاون مع جهات عالمية أثبتت أن المعدلات تقع ضمن الحدود المسموح بها للاستهلاك البشري.

وأفاد الزيدان بأن هناك أيضا العديد من نتائج التحاليل المخبرية لجودة مياه البحر الكويتية والأحياء البحرية من خلال الهيئة ومعهد الأبحاث العلمية وفي حال وجود أي ملوثات يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها والحد منها.

ودعا المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي حادث بيئي من خلال حسابات الهيئة المعتمدة في منصات التواصل الاجتماعي أو الاتصال بالخط الساخن 157 وذكر اليوم والتاريخ لأي حادث أو تصوير بيئي.