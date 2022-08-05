وزارة الداخلية

الداخلية: ضبط 15 مخالفاً لقانون الإقامة وتحرير 182 مخالفة مرورية وضبط شخصين بحوزتهما مواد مخدرة

5 أغسطس، 2022
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أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية عن تمكن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ممثلة بادارة الرقابة والتنسيق من ضبط 15 مخالفاً لقانون الإقامة والعمل من خلال حملاتهما الأمنية المستمرة، وتم احالتهم لجهات الإختصاص وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

كما أعلنت الإدارة عن حملة أمنية لمديرية أمن محافظة الأحمدي أسفرت عن تحرير 182 مخالفة مرورية، وحجز 25 مركبة مخالفة، وضبط 18 حدث، ودخول شخص لنظارة المرور، وضبط شخصين بحوزتهما مواد يشتبه بانها مخدرة وتم إحالتهما الى جهات الإختصاص لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما.

المصدر
وزارة الداخلية
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5 أغسطس، 2022
0 29 أقل من دقيقة

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