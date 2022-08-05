الداخلية: ضبط 15 مخالفاً لقانون الإقامة وتحرير 182 مخالفة مرورية وضبط شخصين بحوزتهما مواد مخدرة
أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية عن تمكن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ممثلة بادارة الرقابة والتنسيق من ضبط 15 مخالفاً لقانون الإقامة والعمل من خلال حملاتهما الأمنية المستمرة، وتم احالتهم لجهات الإختصاص وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
كما أعلنت الإدارة عن حملة أمنية لمديرية أمن محافظة الأحمدي أسفرت عن تحرير 182 مخالفة مرورية، وحجز 25 مركبة مخالفة، وضبط 18 حدث، ودخول شخص لنظارة المرور، وضبط شخصين بحوزتهما مواد يشتبه بانها مخدرة وتم إحالتهما الى جهات الإختصاص لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما.