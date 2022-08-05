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الصين تعلن إنهاء التعاون مع واشنطن حول ملفات عدة

5 أغسطس، 2022
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أعلنت الصين الجمعة وقف تعاونها مع الولايات المتحدة حول عدد من الملفات بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان هذا الأسبوع.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية أن بكين “ستعلق المحادثات الصينية الأميركية حول التغيّر المناخي” وستلغي لقاء بين القادة العسكريين واجتماعين أمنيين، منددة بـ”الاستخفاف” الذي أبدته بيلوسي “حيال معارضة الصين الشديدة” لزيارتها إلى تايوان.

وكانت الصين والولايات المتحدة، أكبر مصدرين لانبعاثات غازات الدفيئة، أعلنتا في خطوة مفاجئة العام الماضي التوصل إلى اتفاق حول المناخ خلال مؤتمر كوب26 في غلاسكو.

وتعهد البلدان بموجب الاتفاق تسريع العمل من أجل المناخ خلال العقد المقبل والاجتماع بانتظام من أجل “معالجة أزمة المناخ”.

ومن بين التدابير المعلنة الجمعة ذكرت وزارة الخارجية تعليق التعاون مع واشنطن حول إعادة المهاجرين غير القانونيين إلى بلادهم، والتعاون على صعيد القضاء والجرائم العابرة للحدود الوطنية ومكافحة المخدرات.

وكانت الوزارة أعلنت قبيل ذلك فرض عقوبات على بيلوسي وعائلتها القريبة بدون كشف المزيد من التفاصيل.

وردا على زيارة بيلوسي لتايوان التي تعتبرها بكين جزءا لا يتجزأ من أراضيها، باشرت الصين الخميس مناورات عسكرية هي الأكبر في تاريخها في محيط الجزيرة، تستمر حتى الأحد.

المصدر
أ ف ب
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5 أغسطس، 2022
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