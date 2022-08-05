من عمليات السيطرة على الحريق

الإطفاء: ثلاثة فرق تسيطر على حريق في مكتب تابع لشركة عطور بالعارضية الصناعية

5 أغسطس، 2022
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ذكرت إدارة العلاقاة العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام بأن فرق الإطفاء نجحت صباح اليوم الجمعة بالسيطرة على حريق انجلع في قسيمة بمنطقة العارضة الصناعية.

من عمليات السيطرة على الحريق

وأوضحت الإدارة ان إدارة العمليات المركزية وجهت فرق الإطفاء من مراكز العارضية وجليب الشيوخ والبدع بالإضافة إلى مركز الإسناد للتعامل مع الحريق الذي نشب في الدور الثاني والذي يستخدم لمكاتب تابعة لاحدى شركات العطور.

من عمليات السيطرة على الحريق

هذا وقد باشرت فرق التحقيق والوقاية بعملها بعد الإنتهاء من السيطرة على الحادث لمعرفة أسباب الحريق ومدى عمل أنظمة الإطفاء والمكافحة.

المصدر
قوة الإطفاء
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5 أغسطس، 2022
0 49 أقل من دقيقة

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